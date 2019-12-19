Президент поделился своими планами празднования юбилея Победы: Владимир Владимирович напишет статью

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19 декабря 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

kremlin.ru

Сегодня проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В вопросах, в том числе, была затронута тема Великой Отечественной войны и празднования юбилея Победы над фашистами.

Российский лидер рассказал, что его коллеги уже подбирают архивные материалы. Также Владимир Владимирович заявил о своих планах написать и опубликовать статью ко Дню Победы. Президент поделился: он читает "некоторые вещи" и становится ясно, "как происходил процесс умиротворения Гитлера". По его словам, есть документы, в которых все понятно и просто.

Ранее было известно, что мероприятия к 9 мая должны пройти на самом высоком уровне. Об этом говорили на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходило в Нальчике.