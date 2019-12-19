Президент прокомментировал возможность изменить Конституцию

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19 декабря 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Глава государства Владимир Путин признал, что Конституция страны должна соответствовать степени развития общества, но при этом полностью менять ее основную часть не стоит.

«Что касается Конституции - это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе», - сказал президент.

Он назвал первую главу неприкосновенной. Также Путин допустил, что в разделе о двух президентских сроках в Конституции можно убрать оговорку «подряд».