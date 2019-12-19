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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Президент прокомментировал возможность изменить Конституцию

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Президент прокомментировал возможность изменить Конституцию
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Глава государства Владимир Путин признал, что Конституция страны должна соответствовать степени развития общества, но при этом полностью менять ее основную часть не стоит.

«Что касается Конституции - это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе», - сказал президент.

Он назвал первую главу неприкосновенной. Также Путин допустил, что в разделе о двух президентских сроках в Конституции можно убрать оговорку «подряд».

АБ

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