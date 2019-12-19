Путин рассказал об отношениях с США и новых санкциях

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19 декабря 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава РФ Владимир Путин рассказал об отношениях между Российской Федерацией и США. По его словам, Россия заинтересована в сохранении и дельнейшем развитии диалога с Америкой.

Путин отметил, что Россия надеется на сохранение отношений с США вне зависимости от того, кто стоит во главе Америки. При этом он подчеркнул, что на все новые американские санкции РФ будет отвечать зеркально, а все ограничения отразятся на диалоге между странами.

Также Путин затронул вопрос СНВ-3. Он признал, что Россия готова продлить договор, если США отправят соответствующее письмо. «Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего, что сдерживает гонку вооружений в мире», - заявил президент.