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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин рассказал об отношениях с США и новых санкциях

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал об отношениях с США и новых санкциях
Фото: pixabay.com

Глава РФ Владимир Путин рассказал об отношениях между Российской Федерацией и США. По его словам, Россия заинтересована в сохранении и дельнейшем развитии диалога с Америкой.

Путин отметил, что Россия надеется на сохранение отношений с США вне зависимости от того, кто стоит во главе Америки. При этом он подчеркнул, что на все новые американские санкции РФ будет отвечать зеркально, а все ограничения отразятся на диалоге между странами.

Также Путин затронул вопрос СНВ-3. Он признал, что Россия готова продлить договор, если США отправят соответствующее письмо. «Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего, что сдерживает гонку вооружений в мире», - заявил президент.

АБ

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