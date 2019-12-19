Путин на пресс-конференции рассказал о зарплатах врачей и реформах здравоохранения

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19 декабря 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации в ходе пресс-конференции признал, что в российском здравоохранении существуют проблемы, однако не стоит полностью менять всю систему.

Также президент добавил, что зарплату врачей можно повысить, если по всей стране поднять базовые ставки и при этом оставив медработникам надбавки.

«Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и приобрести до 10 тысяч единиц различного оборудования. Поэтому я очень рассчитываю на то, что в достаточно короткий промежуток времени нам удастся реализовать все эти планы, и люди должны почувствовать изменения», - рассказал о дальнейших планах Владимир Путин.