Зеленскому предложили уволить главу СБУ?

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18 декабря 2019, 16:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: телеграм

Глава СБУ Иван Баканов на фото globallookpress/ Ovsyannikova Yulia

Глава СБУ Иван Баканов может быть отстранен от должности. Об этом сообщили инсайдеры в телеграмм-каналах. Слухи о давлении на Баканова уже ходят давно. Новые заявления очень похожи на правду.

Должность главы СБУ для Баканова стала настоящим испытанием с самого начала. Его назначению сначала противилась Верховная рада. До самых парламентских выборов, когда случился передел элит на Украине, Баканов вынужден был числиться на второстепенных должностях. Когда старую гвардию украинского политического истеблишмента Зеленскому удалось снести, и Баканова назначили на должность, у того появились новые противники.

Украинские СМИ сообщали, что Баканов начал конфликтовать с окружением Зеленского. Одним из главных его кулуарных врагов стал Андрей Богдан, глава администрации президента Украины. Поводом для этого стало неумение эффективно встроиться в систему контрразведки. Баканов попал под влияние старых руководителей и начал именно с ними согласовывать назначения на должности.

Все это не понравилось Богдану. Конфликт главы администрации президента Украины изредка просачивался в масс-медиа. Даже прошла информация о потасовке между Бакановым и Богданом во время празднования Хэллоуина. Однако она была опровергнута. В последнее время о том, что против главы СБУ ведется какая-то внутрикулуарная кампания, ничего не говорилось. До недавнего времени.

«Есть информация о том, что сегодня глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава МВД Арсен Аваков, помощник Президента Андрей Ермак и глава партии Слуга народа Александр Корниенко рекомендовали Президенту Украины Владимиру Зеленскому отстранить Ивана Баканова от занимаемой должности главы СБУ», — сообщил один из телеграмм-каналов.

Публичных подтверждений этой информации пока не поступало. Она может оказаться обыкновенными слухами.