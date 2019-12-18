Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Организатора антироссийского митинга в Минске задержал ОМОН

, 14:21 [ «Аргументы Недели», ] Источник: facebook

Организатора антироссийского митинга в Минске задержал ОМОН
Павел Северинец на фото с его фейсбук-странички

Белорусский оппозиционер Павел Северинец, который организовал акцию против интеграции России и Белоруссии, задержан в Минске. Об этом сообщила его супруга на своей facebook-страничке.

Акция проводилась на позапрошлых выходных. В субботу 7, а потом в воскресенье 8 декабря, в центре Минска собрались активисты. Они прошли по центру белорусской столицы. В конце всех мероприятий митингующие  приняли петицию. Она была адресована российскому посольству, но ее почему-то передали сотруднику милиции.

Организатором акции и главным возмутителем спокойствия оказался минский оппозиционер Павел Северинец. Он изрядно помелькал на митинге со своими лозунгами и призывами.

«Павел Северинец около дома задержан ОМОН», — написала супруга спустя десять дней после акции. Ее сообщение появилось в среду, 18 декабря.

Ранее Северинец опубликовал уведомление о том, что его дело передано в суд Фрунзенского района Минска. Оппозиционера обвиняют в нарушении части третьей статьи 23.34 административного кодекса Белоруссии. Она предусматривает штраф, либо административный арест за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

//картина дня

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан