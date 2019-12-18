Организатора антироссийского митинга в Минске задержал ОМОН

Белорусский оппозиционер Павел Северинец, который организовал акцию против интеграции России и Белоруссии, задержан в Минске. Об этом сообщила его супруга на своей facebook-страничке.
Акция проводилась на позапрошлых выходных. В субботу 7, а потом в воскресенье 8 декабря, в центре Минска собрались активисты. Они прошли по центру белорусской столицы. В конце всех мероприятий митингующие приняли петицию. Она была адресована российскому посольству, но ее почему-то передали сотруднику милиции.
Организатором акции и главным возмутителем спокойствия оказался минский оппозиционер Павел Северинец. Он изрядно помелькал на митинге со своими лозунгами и призывами.
«Павел Северинец около дома задержан ОМОН», — написала супруга спустя десять дней после акции. Ее сообщение появилось в среду, 18 декабря.
Ранее Северинец опубликовал уведомление о том, что его дело передано в суд Фрунзенского района Минска. Оппозиционера обвиняют в нарушении части третьей статьи 23.34 административного кодекса Белоруссии. Она предусматривает штраф, либо административный арест за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.