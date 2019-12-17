Встрече Зеленского с Трампом мешает Порошенко и Сорос

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17 декабря 2019, 23:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Владимир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil Shamkin

Президент США отказывается принять украинского коллегу, пока тот не избавится от людей Сороса в своем окружении. Кроме того, Трамп требует проведения расследования по делу Байдена, с которым связан Порошенко. Бывший президент Украины следствию активно мешает. Об этом рассказали украинские СМИ.

Зеленский активно ищет встречи с Дональдом Трампом. Он даже нанял лоббистские фирмы, с помощью которых хочет подружиться с американским президентом. Представители этих компаний с удовольствием встречаются с людьми из окружения Зеленского, однако ничего не обещают. Глава официального Вашингтона не хочет встречаться с украинским лидером.

Этот негласный бойкот Киеву со стороны Трампа связан с его головной болью, у которой сразу два очага. Во-первых, над ним навис импичмент, который инициирован демократами. Во-вторых, в следующем году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. Глава Белого дома планирует в них участвовать. Основным его конкурентом называют демократа Джо Байдена.

В последнее время война с Джо Байдном стала для Трампа идеей-фикс. В предыдущие годы конкурент нынешнего президента США хорошо наследил на Украине, и президент США хочет поймать его на коррупции. Некоторое время назад в Киев прибыл Руди Джулиани. Он работает личным адвокатом Трампа и сейчас проводит расследование махинаций Байдена.

Приехать на Украину Джулиани пришлось инкогнито. Едва в прессу просочилась информация о месте нахождения личного адвоката Трампа, личная охрана потребовала от него немедленно уехать из Киева.

На Украине Джулиани рискует жизнью. В его расследовании речь идет о хищении около 7 миллиардов долларов. В афере принимали участие не только Байден, но и Порошенко. И у Джулиани уже есть документы, доказывающие это. По некоторой информации конкурент Трампа уже потребовал от экс-президента Украины каким-то образом прекратить расследование. Единственный ресурс, который есть у Порошенко для этого — запрещенная в РФ террористическая организация «Правый сектор». Ее боевики запросто могут совершить убийство.

«У Трампа хотят потребовать телефонные расшифровки разговоров Байдена и Порошенко за период с декабря 2015 года по середину февраля 2016 года», — процитировали украинские СМИ слова представителя окружения Джулиани: «Это может окончательно похоронить дело об импичменте. Расследование Джулиани в Украине невыгодно, в частности, Порошенко, который окажется в нелицеприятном свете из-за увольнения генпрокурора по требованию США».

Еще одним эпизодом расследования Джулиани стало хищение американской помощи. В этом деле замечены структуры, связанные с Соросом и тот, в свою очередь, также следит за адвокатом Трампа. На Украине с Соросом связывают Пинчука. Его люди есть в окружении Зеленского и их увольнения требует Трамп.

Увольнение «соросят» стало вторым требованием Трампа для встречи с Зеленским. Президент США настаивает на проведении расследования на Украине. Однако Джулиани активно мешают Порошенко и связанный с Соросом Пинчук.