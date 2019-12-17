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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

«Джокер» назвал митинги возле Рады инсценировкой Зеленского

, 22:23 [ «Аргументы Недели», ]

«Джокер» назвал митинги возле Рады инсценировкой Зеленского
Владимир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil_Shamkin

Столкновения активистов с полицией являются провокационной постановкой президента Украины. Такой комментарий прислал корреспонденту АН автор телеграмм-канала «Джокер ДНР», объясняя суть акции протеста у стен Верховной Рады. Она прошла во вторник.

У Рады проходят стычки митингующих с полицией

У Рады проходят стычки митингующих с полицией

Формально протест начался из-за закона, разрешающего продажу земли. Против него выступили фермеры, которые считают, что эта продажа убьет на Украине частное сельское хозяйство.

Впрочем, ядром акции выступила наиболее яростная оппозиция нынешней украинской власти. Организаторами называют ряд партий, из которых одна парламентская — «Батькивщина». Ее лидер, Юлия Тимошенко позднее появилась на сцене перед участниками митинга. Весь день то в одном, то в другом месте начинались стычки с полицией. В ход шли палки, дубинки, слезоточивый газ.

«Это всё театральная постановка. Зеленскому нужно максимально аргументировать план Б, о котором он говорил. План Б для Зеленского изначально был планом А», — объяснил киевские митинги автор телеграмм-канала «Джокер ДНР».

Версию о том, что Зеленский использует митинги против себя в политических целях, корреспонденту АН подтвердили другие эксперты и инсайдеры. Непосредственным организатором становится глава украинского МВД Арсен Аваков. Ему и подчиняются националисты, которые являются основными возмутителями спокойствия.

Если верить инсайдерам с саммита «нормандской четверки», на встрече «нормандской четверки» Зеленский активно использовал риторику жалоб. Он настаивал на своих требованиях, потому что иначе «в следующий раз лидеры стран будут говорить с другим президентом». Это называется политическим мазохизмом.

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