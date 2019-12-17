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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Бальбек высказался о решении Украины расширить антироссийские санкции

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Бальбек высказался о решении Украины расширить антироссийские санкции
Фото: соцсети

В Госдуме сочли решение Украины расширить санкции против Российской Федерации «кругами на воде», которые не приведут к «шторму». Об этом заявил депутат Руслан Бальбек.

«Украинские санкции — круги на воде, движение есть, а шторма нет. Мы сегодня и так не сотрудничаем с украинскими государственными структурами и предприятиями, поэтому новые санкционные меры Киева наша страна просто не заметит», - уверен российский депутат.

Он подчеркнул, что за годы действия антироссийских санкций страна продемонстрировала, что подобные методы воздействия не работают.

АБ

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