На Украине решили отменить спецстатус Севастополя

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17 декабря 2019, 17:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

депутат Яременко в Верховной Раде на скриншоте youtube-видео

Подмочивший репутацию в секс-скандале депутат Яременко выступил с новой идеей. Он предложил лишить Севастополь особого статуса. Причиной для этого парламентарий назвал тот факт, что это «город русской славы».

Едва отбрехавшись от ситуации с общением с проституткой, Яременко снова задумался о вечном. Он планирует лишить Севастополь особого статуса, «так как в нем нет необходимости».

«Для особого статуса Севастополя нет другой причины кроме той, что это «город русской славы», — заявил Яременко: «А именно — главная база Черноморского флота РФ. А в момент выхода РФ из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение».

Объясняя свои думы о Севастополе, Яременко добавил, что поднимать вопрос лишения статуса прямо сейчас он не собирается. Поставит его на обсуждение, непонятно, когда.

«Переговорив с председателем профильного комитета Андреем Клочко, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь состоится после его деоккупации».

Прямо сейчас под стенами Верховной Рады проходят массовые митинги протеста. Активисты протестуют против продажи земли, за которую проголосовала партия «Слуга народа», в которой состоит Яременко. Он их не замечает.

Нафтогаз никак не может договориться с Газпромом о новом договоре о транзите. И теперь Украина рискует остаться на Новый год без газа. На Донбассе война.

Ни митинги, ни заморозка трубы, ни Донбасс Яременко не интересуют. Его беспокоит особый статус Севастополя. Он мечтает когда-нибудь вернуть город Украине, и уже строит какие-то планы. Наверное, когда-нибудь он будет их как-нибудь решать. Наверное, когда-нибудь он станет родоначальником нового жанра политической философии и будет придумывать утопические законы, регламентирующие путешествия во времени и коммуникации с инопланетным разумом.