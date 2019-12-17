Глава Татарстана выступил против татаробашкир

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17 декабря 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: youtube

Рустам Минниханов на фото пресс-службы

Рустам Минниханов не поверил в существование национальной смеси татар и башкир. Об этом сообщили региональные СМИ Татарстана.

Не то, чтобы сомнительное, но как минимум неоднозначное, высказывание глава Татарстана позволил на медиафоруме. Ему был задан вопрос про двойную идентичность. У многих людей родители имеют разную национальность. Поэтому они не могут определить к какому именно роду принадлежат.

«Мое мнение: записаться немножко украинцем, немножко русским тоже неправильно», — заявил Рустам Минниханов: «Важно то, кем себя человек считает — башкирином или татарином. Наполовину татарин, наполовину это — быть не может. Человек должен определиться!»

У автора этой публикации у самого татарские корни, поэтому комментировать заявление президента Татарстана ему достаточно сложно. Автору легко рассказать, что происходит в татарской среде на бытовом уровне.

На самом деле, если башкиротатарин признает себя только татарином, в татарской среде ему будут пенять на «нечистую кровь». В бытовых коммуникациях у татар именно этот показатель часто доминирует над интеллектом, образованием.

Не стоит рассказывать о негласных национальных квотах в казанских высших учебных заведениях. Их в Казани, естественно, нет. Но в конце девяностых годов автора не приняли в Казанский авиационный университет. Чтобы получить высшее образование, ему пришлось позднее, уже после службы в армии, поступить в МГУ им. М. В. Ломоносова, и таким образом получить диплом.

Но это все, досужие размышления. Они в пух и прах разбиваются тонким политическим чутьем главы Татарстана, который своей прямотой и честностью с легкостью разгромил все возможные сомнения.

«Мы с уважением относимся и к башкирам, и чувашам. Да, есть некие, там, моменты, которые...», — прямо так и заявил Рустам Минниханов. Собственно после этого он и начал сомневаться в правильности существования наполовину татар и предложил определиться: «Человек должен определиться: он башкирин - значит башкир, татарин - татарин, русский - значит русский. Мы с гордостью запишем себя татарами!»

Автор публикации искренне присоединяется к словам Рустама Минниханова и с гордостью записывает себя в старообрядцы. Конечно, это не национальность, а вера. Но к татарам, наполовину татарина, наполовину не башкира, но тоже "это", не пускают.

РУСТАМ МИННИХАНОВ О БАШКИРОТАТАРАХ