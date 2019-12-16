Путин и Меркель по телефону обсудили итоги

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16 декабря 2019, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Мировые лидеры оценили "нормандский саммит". Германия покидает НАТО?

Саммит, который прошел 9 декабря в Париже, они оценили позитивно, сообщается на сайте Кремля. Путин и Меркель также подробно обсудили кризис в Ливии, подчеркнув важность возобновления мирного диалога.

"Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", - говорится в сообщении пресс-службы московского Кремля.

В ходе беседы главы двух государств затронули в том числе тему сотрудничества по газу в контексте газопровода "Северного поток-2", а также транзита газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.