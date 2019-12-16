Глава украинского минюста пожаловался на маленькую зарплату и подал в отставку

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16 декабря 2019, 20:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото с фейсбука Дениса Малюськи

На Украине сразу два министра написали заявление с просьбой об отставке. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

В отставку подали глава минюста Денис Малюська и руководитель Минэкономики Тимофей Милованов. Утверждается, что они уже положили заявления об увольнении на стол украинского премьер-министра.

«Причина – недостаточное материальное обеспечение, — объяснила украинский парламентарий неожиданное решение чиновников.

Тем временем, Малюська подогрел интригу. Он опубликовал фото из своего кабинета. Он положил ботинки на стол. В подписи к снимку министр сообщил: «Держим интригу». Чистые подошвы говорят о том, что это вторые ботинки. Их чиновник использует только на работе.