Глава украинского минюста пожаловался на маленькую зарплату и подал в отставку

На Украине сразу два министра написали заявление с просьбой об отставке. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
В отставку подали глава минюста Денис Малюська и руководитель Минэкономики Тимофей Милованов. Утверждается, что они уже положили заявления об увольнении на стол украинского премьер-министра.
«Причина – недостаточное материальное обеспечение, — объяснила украинский парламентарий неожиданное решение чиновников.
Тем временем, Малюська подогрел интригу. Он опубликовал фото из своего кабинета. Он положил ботинки на стол. В подписи к снимку министр сообщил: «Держим интригу». Чистые подошвы говорят о том, что это вторые ботинки. Их чиновник использует только на работе.