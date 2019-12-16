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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Украина опубликовала текст законопроекта о децентрализации власти

, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Украина опубликовала текст законопроекта о децентрализации власти
фото: Instagram

Верховная Рада обнародовала законопроект о децентрализации власти, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст документа опубликован на сайте украинского парламента. 

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Владимир Зеленский предлагает изменить административно-территориальное устройство страны, ввести институт префекта и лишить специального статуса город Киев. Поправки о децентрализации в дальнейшем рассмотрит Верховная рада.

"Изменения обусловлены существенными недостатками конституционно-правового регулирования вопросов местного самоуправления , что затрудняет четкое разграничение полномочий", - говорится в пояснительной записке.

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