Украина опубликовала текст законопроекта о децентрализации власти

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16 декабря 2019, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Верховная Рада обнародовала законопроект о децентрализации власти, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст документа опубликован на сайте украинского парламента. В Верховной раде заявили, что украинцы русский язык "знают лучше" россиян

Владимир Зеленский предлагает изменить административно-территориальное устройство страны, ввести институт префекта и лишить специального статуса город Киев. Поправки о децентрализации в дальнейшем рассмотрит Верховная рада.

"Изменения обусловлены существенными недостатками конституционно-правового регулирования вопросов местного самоуправления , что затрудняет четкое разграничение полномочий", - говорится в пояснительной записке.