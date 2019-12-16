Украина опубликовала текст законопроекта о децентрализации власти

Верховная Рада обнародовала законопроект о децентрализации власти, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст документа опубликован на сайте украинского парламента.
Владимир Зеленский предлагает изменить административно-территориальное устройство страны, ввести институт префекта и лишить специального статуса город Киев. Поправки о децентрализации в дальнейшем рассмотрит Верховная рада.
"Изменения обусловлены существенными недостатками конституционно-правового регулирования вопросов местного самоуправления , что затрудняет четкое разграничение полномочий", - говорится в пояснительной записке.