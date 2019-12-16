Миллер поговорил с Нафтогазом «на повышенных тонах»?

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16 декабря 2019, 19:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: пресс-служба Нафтогаза

Алексей Миллер на фото globallookpress.com/ Viktor Chernov

Соглашения о транзите газа пока не достигнуто. «Нафтогаз» опроверг предыдущие заявления о том, что Россия и Украина предварительно договорились об этом. А тем временем инсайдеры сообщили о разговоре между главой Газпрома Миллером и руководителем Нафтогаза Витренко. Якобы он прошел «на повышенных тонах».

Газовый конфликт вошел в новую стадию. В конце года заканчивается договор. Нужно заключать новый. Но этого никак не получается сделать. Некоторое время назад появились сообщения о том, что достигнута предварительная договоренность России и Украины.

«Договорились продолжать договариваться — пока наиболее точно характеризует происходящее в переговорах с российской стороной», — заявила пресс-служба украинских переговорщиков.

Тем временем в одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что разговор между главами Газпрома и Нафтогаза прошли в достаточно напряженной атмосфере: «Состоялся телефонный разговор главы Газпрома Алексея Миллера и исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко: разговор был на повышенных тонах, собеседники бросили трубки».

Причиной повышенного тона могло стать прогнозирующаяся просрочка подписания договора. Нужно не просто договориться, а еще и оформить его юридически. На последующие согласования уйдет время.

Если договор не будет подписан, Нафтогаз уже пригрозил начать провокации. Газ, который будет поступать в Европу через украинскую трубу, будет считаться бесхозным. Его начнут изымать.

Подобное уже происходило несколько лет назад. Все закончилось тем, что труба была перекрыта. Россия и Германия в итоге договорились построить газопровод «Северный поток». Сейчас уже тянется вторая ветка — «Северный поток-2».

На что рассчитывает Украина в условиях существования «Северного потока», совершенно непонятно. Россия уже предложила выгодные условия. Судя по всему, Нафтогаз выставил запредельные по своей экономической наглости условия. Такой вывод можно сделать из недавнего комментария Владимира Путина. Президент России предупредил, что Москва готова пойти навстречу Киеву. Однако это сотрудничество должно быть экономически оправдано.

Есть еще одно предположение логики Нафтогаза. Судя по намекам официальных лиц, Нафтогаз хотят отодвинуть от газовой трубы. Именно этому и сопротивляется Витренко. Но это сопротивление может закончится ударом по рейтингу Зеленского. Если украинская сторона начнет воровать газ, его снова перекроют. Киев останется без газа. Причем это произойдет на новогодние каникулы.