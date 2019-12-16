Белоруссия согласилась на полумиллиардный кредит от Китая

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16 декабря 2019, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Глава Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней в качестве основы для переговоров и уполномочил минфин подписать его. Лукашенко разрешил иностранцам жить дольше

"Между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней", - сказано в сообщении Минфина.

Полученные средства (около $500 млн) могут быть направлены на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.