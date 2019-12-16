Лукашенко разрешил иностранцам жить дольше

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16 декабря 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: Спутник Беларусь

Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Президент Белоруссии продлил срок проживания иностранных граждан на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Белорусский лидер подписал закон, который увеличивает срок, в течение которого иностранцы должны зарегистрироваться по месту пребывания. Ранее они должны были пройти процедуру оформления в течение пяти дней. Теперь этот срок увеличен до десяти дней.

«Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов», — пояснила пресс-служба Александра Лукашенко. Цитату приводит агентство Спутник.

Новый закон упрощает сам процесс регистрации. Теперь иностранцам не обязательно являться в правоохранительные органы. Это можно сделать на едином портале госуслуг. Он размещен по адресу portal.gov.by.