Песков сообщил, что Кремль заметил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

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16 декабря 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Кремль заметил разницу в подходах экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего главы страны Владимира Зеленского.

Песков подчеркнул, что констатация разницы в подходах к ведению политики Порошенко и Зеленского не является делом России, хотя в Кремле эту разницу заметили.

Подчеркивается, что один президент (имеется в виду Петр Порошенко) начинал войну в юго-восточной части Украины, а краеугольным камнем предвыборных обещаний нынешнего лидера страны (Владимира Зеленского) являлось именно завершение боевых действий.