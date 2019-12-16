Кремль: проект внесения поправок в конституцию Украины следует оценить на соответствие

В Кремле днем в понедельник, 16 декабря, заявили, что проект внесения поправок в конституцию Украины о децентрализации власти следует проанализировать на предмет соответствия минским договоренностям.
Соответствующее заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что данный документ необходимо внимательно проанализировать и тщательно изучить на предмет соответствия не только минским договоренностям, но и "формуле Штайнмайера".