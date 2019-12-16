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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Сергей Левченко претендует на два федеральных поста?

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Сергей Левченко претендует на два федеральных поста?
Сергей Левченко, фото с сайта Кремля

Сергей Левченко, досрочную отставку которого с поста губернатора Иркутской области на прошлой неделе принял президент РФ Владимир Путин, может получить место в Госдуме.  10 декабря в отставку подал депутат от КПРФ Михаил Авдеев.

Сергей Левченко обратился к жителям Иркутской области с важными словами

Сергей Левченко обратился к жителям Иркутской области с важными словами

Издание "URA.RU" со ссылкой на свой источник пишет, что Сергей Левченко может получить мандат Авдеева.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пока никаких официальных заявлений по поводу своих кадров не делал.
Полномочия Сергея Левченко истекали в 2020 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно критиковал власти Иркутской области после наводнения в Тулуне, в результате которого погибли 25 человек.

ИЧ

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