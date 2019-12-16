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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Появились фото американского эсминца в Черном море

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://twitter.com/yorukisik

Появились фото американского эсминца в Черном море
фото эсминца USS ROSS (DDG 71) в Черном море, снимок опубликован https://twitter.com/yorukisik

Корабль ВМС США USS ROSS (DDG 71) вошел в акваторию Черного моря. Его сопровождает корабль Черноморского флота РФ «Вышний Волочек». Это сообщение появилось ранее. Теперь появились снимки американского судна в Черном море.

Это уже девятый заход американских военных кораблей в Черное море. Подобный демарш Вашингтона вызывает недоумение. Корабли появляются возле российской границы. Поэтому за ним обязательно наблюдают. Движение эсминца «Росс» контролировал «Вышний Волочек».

Он действительно вошел в море. Это подтверждают снимки, опубликованные в социальных сетях.

«Управляемый ракетный эсминец класса Arleigh Burke # USSRoss #DDG71, прошел через Босфор в направлении Черного моря. Это девятый патруль в районе операций #US6thFleet в поддержку интересов национальной безопасности США в Европе», — пояснил автор фото в подписи к снимку.

ССр

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