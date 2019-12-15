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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленский открестился от автокефалии

, 20:22 [ «Аргументы Недели», ]

Зеленский открестился от автокефалии
встреча Зеленского и Варфоломея на фото пресс-службы Зеленского

Встречал президента Украины с Вселенским Патриархом Варфоломеем показала возможное охлаждение официального Киева к автокефалии. Зеленский отказался поддержать религиозное детище Порошенко.

Встреча Зеленского с Варфоломеем произошла в Стамбуле. Поездка в Турцию прошла в рамках официального визита. Однако к Вселенскому Патриарху президент Украины приехал по собственной инициативе. Они говорили несколько часов. Однако по итогам встречи пресс-служба опубликовала одну фотографию и короткую цитату Зеленского (понятное дело, помимо описания обстоятельств встречи).

«Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — заявил президент Украины. Ему практически вторил Варфоломей: «Константинопольский патриархат не будет вмешиваться во внутренние дела церкви в Украине... Отсюда, с Фанара, у нее будет только высокая защита и постоянная молитва за ее успешное существование».

Это может означать существенное охлаждение официального Киева к автокефалии. Теперь детище Порошенко должно выживать самостоятельно.

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