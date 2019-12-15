Перед поездкой Зеленского в Азербайджан Киев сдал Баку оппозиционера

Украинские власти депортировали блогера Эльвина Исаева в Азербайджан. Это случилось накануне визита президента Украины в Баку.
Эльвин Исаев был выслан в Азербайджан 12 декабря. Официальным объяснением причин депортации стало нарушение миграционного законодательства Украины. Об этом заявила пресс-служба Азербайджана.
Блогер Эльвин Исаев известен, как яростный противник официального Баку. Он выступает с критикой азербайджанских властей.
Выдача Исаева произошла накануне поездки Зеленского в Баку. По прибытию в Азербайджан блогер был задержан. Сейчас он находится в следственном изоляторе.