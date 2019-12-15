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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Перед поездкой Зеленского в Азербайджан Киев сдал Баку оппозиционера

, 18:37 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Миграционная служба Азербайджана

Перед поездкой Зеленского в Азербайджан Киев сдал Баку оппозиционера
блогер Эльвин Исаев на скриншоте youtube-видео его канала

Украинские власти депортировали блогера Эльвина Исаева в Азербайджан. Это случилось накануне визита президента Украины в Баку.

Эльвин Исаев был выслан в Азербайджан 12 декабря. Официальным объяснением причин депортации стало нарушение миграционного законодательства Украины. Об этом заявила пресс-служба Азербайджана.

Блогер Эльвин Исаев известен, как яростный противник официального Баку. Он выступает с критикой азербайджанских властей.

Выдача Исаева произошла накануне поездки Зеленского в Баку. По прибытию в Азербайджан блогер был задержан. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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