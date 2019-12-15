В Кремле рассказали о попытке Киева изменить коммюнике саммита:

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15 декабря 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в начале переговоров на саммите "нормандской четверки" украинская сторона пыталась отредактировать согласованный заранее коммюнике.

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"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов… Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - пояснил пресс-секретарь.

По его словам, работа мировых лидеров над формулировками требовала больших физических и умственных затрат, "тем более, что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский".

"… работоспособность нашего президента феноменальная, но для любого человека это тяжелый труд. Это действительно были очень непростые переговоры", - считает Песков.