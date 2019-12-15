Последний первый секретарь ЦК Компартии Латвии опубликует тайные протоколы

//Политика 13+

15 декабря 2019, 16:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Последний первый секретарь ЦК Компартии Латвии Альфред Рубикс, фото соцсети

В январе в Латвии выходит документальный фильм «В лабиринте Атмоды». Фильм повествует о влиянии КГБ на процессы национального возрождения Латвии. В данной картине есть пространное интервью последнего первого секретаря ЦК Компартии Латвии Альфреда Рубикса. Политик считает, что между Михаилом Горбачевым и Западом существовало соглашении по Балтии.

В своем интервью Альфред Рубикс назвал Горбачева «крупнейшим предателем партии».

«Я сейчас напишу в книге и обращусь к учреждениям власти, чтобы опубликовали тайные протоколы, которые Горбачев подписал с США, находясь на Кипре, и в Ирландии. Там речь идет о договоренности, как разделить Балтию. Я хочу их видеть из-за той информации, которая дошла до меня от высокопоставленных людей из Москвы. Нужно добыть те протоколы и посмотреть, что Горбачев там пообещал»,- говорит г-н Рубикс.

В данном интервью есть мнение политика о Борисе Ельцине.

«Пьяный Ельцин подписывал все, кто чего хотел. Приедет к нам, два дня пробухает и в результате все подписывает перед отъездом в Эстонию. Так властью не пользуются. Где, в таком случае, мнение народа? Как мог Горбачев не уважать то, что на общесоюзном референдуме большая часть населения проголосовала за сохранения Советского Союза»,- высказался Альфред Рубикс.