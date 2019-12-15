Пушков оценил нежелание Варшавы делать Москву врагом:

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Россию в качестве врага повлекут негативные последствия для страны.
"Политика Польши не меняется … В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами "холодной войны". В Европе заметно снижение ожесточенности в адрес России. На это и реагирует Варшава", - высказал сенатор.
По его словам, они просто подкорректировали риторику своей страны после саммита в Париже.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мнение Варшавы внезапно изменилось сразу после того, как Дональд Трамп публично отказался признавать Россию "врагом".