Пушков оценил нежелание Варшавы делать Москву врагом:

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15 декабря 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков,сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Россию в качестве врага повлекут негативные последствия для страны.

Российский сенатор не верит, что Польша перестала считать Москву врагом

"Политика Польши не меняется … В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами "холодной войны". В Европе заметно снижение ожесточенности в адрес России. На это и реагирует Варшава", - высказал сенатор.

По его словам, они просто подкорректировали риторику своей страны после саммита в Париже.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мнение Варшавы внезапно изменилось сразу после того, как Дональд Трамп публично отказался признавать Россию "врагом".