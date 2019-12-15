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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков оценил нежелание Варшавы делать Москву врагом: "Политика Польши не меняется"

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков оценил нежелание Варшавы делать Москву врагом:
фото: Алексей Пушков,сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Россию в качестве врага повлекут негативные последствия для страны.

Российский сенатор не верит, что Польша перестала считать Москву врагом

Российский сенатор не верит, что Польша перестала считать Москву врагом

"Политика Польши не меняется … В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами "холодной войны". В Европе заметно снижение ожесточенности в адрес России. На это и реагирует Варшава", - высказал сенатор.

По его словам, они просто подкорректировали риторику своей страны после саммита в Париже.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мнение Варшавы внезапно изменилось сразу после того, как Дональд Трамп публично отказался признавать Россию "врагом".

БА

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Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

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