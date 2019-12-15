В Госдуме не видят смысла возвращаться к обсуждению о принадлежности Курил

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15 декабря 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Госдума РФ

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отреагировал на заявление главы коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о том, что на переговорах с Москвой Токио должен обозначить весь Курильский архипелаг "японской территорией".

Япония может потребовать возвращения всех Курильских островов

"Возвращаться к этой дискуссии нет никакого смысла. Все вопросы, которые рассматривались по завершении Второй Мировой войны, рассматривались с точки зрения коллективной безопасности на будущее", - отметил член партии КПРФ.

При этом депутат отметил, что люди не собирались никому мстить, а наоборот пытались выстроить "систему международных отношений, которая бы защищала от новых угроз". По его словам, Япония была страной - агрессором, которая проиграла во Второй Мировой войне, принеся на алтарь победы огромное количество жертв.

"Мы настаиваем на том, что переговорный процесс по этому вопросу неактуален, вести его смысла нет. Есть итоги Второй Мировой войны, которая была развязана в том числе властями Японии", - пояснил он.