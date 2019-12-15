Мнение: Латыши, вы об этом мечтали, когда стояли за независимость?

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15 декабря 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, rus.db.lv

Британская судоходная страховая компания The West P&I Club предупредила судоходные предприятия по всему миру о санкциях, которые им грозят, если после 8 января они будут пользоваться услугами порта в Вентспилсе, который попал под санкции США.

8 января заканчивается срок распоряжения Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США прекратить сотрудничество в течении 30 дней. Пока корабли продолжают поступать в порт Вентспилса.

Что будет далее с портом Вентспилса?

Правительство Латвии планирует создать новое предприятие, которое переймет функции управления Вентспилским портом. Кроме того, уже в пятницу латвийские структуры начали переговоры с США о возможных решениях по отмене санкций.

Комментирует ситуацию министр сообщения Латвии Талис Линкайтс: «Для того, чтобы обеспечить продолжение хозяйственной деятельности на территории порта, Латвии дано 30 дней, и до конца года будет сделано все, чтобы учредить новое юридическое лицо. Пока неизвестно, кто будет руководителем. Сейчас правительством делается все возможное, чтобы освободить порт от санкций США».

Свое мнение высказала латвийский публицист Алла Березовская: «Если кусать руку, которая тебя кормит, придется целовать сапог, которым тебя пинают… Знаете, я обязательно когда-нибудь напишу книгу, как унижали, разоряли и убивали Латвию! Убивали при американском премьере и германском президенте… Латыши, вы об этом мечтали, когда стояли за независимость? Хороший город был Вентспилс. Страна тоже неплохая – Латвия. С мозгами не повезло. Их хватило только на то, чтобы нагадить в душу своим русским согражданам и поссорится с соседями. А потом и сам дом стал рушиться».

Гражданка Латвии Велта: «Я обычный человек, но меня волнует моя страна. Вы только подумайте, а как же мог министр юстиции Борданс поехать в США и «наговорить» на страну. Это же его страна! Чужие люди, которые ничего о Латвии не знают, но будут решать ее судьбу. Что же происходит с правительством? Что сделал Борданс? Предал, нагадил стране. Сколько молчать можно? Гореть в аду ему и американскому премьеру!»