В Польше не хотят конфронтации Запада с Россией

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15 декабря 2019, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Попытки сделать из Российской Федерации врага могут навредить Польше. Об этом накануне заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Reuters.

По его словам, как страна, которая соседствует с Россией, Польша никогда не будет настаивать на каком-либо противостоянии Запада с Москвой, "потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", отметил Щерский.

Однако, польские власти скептически относятся к призыву главы Франции к Европейским странам пересмотреть отношения с РФ. Щерский уверен, что возможности для диалога и дипломатии между Россией и Польшей ограничены.