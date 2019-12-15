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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Польше не хотят конфронтации Запада с Россией

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Польше не хотят конфронтации Запада с Россией
фото: pixabay.com

Попытки сделать из Российской Федерации врага могут навредить Польше. Об этом накануне заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Reuters.

По его словам, как страна, которая соседствует с Россией, Польша никогда не будет настаивать на каком-либо противостоянии Запада с Москвой, "потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", отметил Щерский.

Однако, польские власти скептически относятся к призыву главы Франции к Европейским странам пересмотреть отношения с РФ. Щерский уверен, что возможности для диалога и дипломатии между Россией и Польшей ограничены.

АС

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