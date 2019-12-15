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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Япония может потребовать возвращения всех Курильских островов

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Япония может потребовать возвращения всех Курильских островов
фото: pixabay.com

Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить весь Курильский архипелаг своим, так как он "является японской территорией".

По словам политика в интервью газете "Емиури", в вопросе Курил необходимо учитывать только договор 1875 года о российско-японской границе, где острова были обменены на полный контроль Москвы над Сахалином.

Лидер партии также назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором признается отказ Токио от Курильского архипелага.

Политик убежден, что Япония в состоянии "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если заявит о правах и на северные острова: "Нужно исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор".

АС

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