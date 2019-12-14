Песков назвал Россию

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14 декабря 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Дмитрий Песков , сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остаётся "островком стабильности" в период многочисленных перемен. По его словам, сейчас в мире происходят события, которые нельзя было спрогнозировать десятки лет назад.

"И если бы кто-то их спрогнозировал, то, наверное, все крутили бы пальцем у виска и говорили, что это невозможно по определению … Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом", - отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия стала сильнее в 2019 году. При этом пресс-секретарь считает, что сейчас происходят кардинальные перемены в международном праве и дипломатии.