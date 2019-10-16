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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

"Странные манёвры в Киеве" - Пушков оценил требование Киева распустить ДНР и ЛНР

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

"Странные манёвры в Киеве" - Пушков оценил требование Киева распустить ДНР и ЛНР
фото: сенатор Алексей Пушков, сайт Совета Федерации РФ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на требование Украины о роспуске самопровозглашённых Луганской и Донецкой республик.

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

"Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как эти две республики - стороны соглашений", - высказался сенатор в Twitter.

Пушков отметил, что это всего лишь попытки выиграть время. 

Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.

БА

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В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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