Депутаты поселка Роза отозвали заявления о сложении полномочий

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15 октября 2019, 23:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В связи с конфликтом из-за объединения Коркино, поселков Роза и Первомайский в один муниципалитет часть депутатов Розинского поселения заявили о сложении полномочий. Сегодня, 15 октября, они пересмотрели свое решение после визита вице-губернатора Анатолия Векшина, председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша и депутата ЗСО Марины Поддубной.

Отметим, что слияние населенных пунктов в один муниципалитет уже обсуждалось на публичных слушаниях 2 октября. Большинство присутствующих согласились с преобразованием Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ. Между тем, часть депутатов выступила против, объясняя это тем, что на них оказывается давление со стороны главы Коркинского района.

После встречи с Анатолием Векшиным, Владимиром Мякушем и Мариной Поддубной депутаты приняли решение о продолжении работы. Анатолий Векшин подчеркнул, что решения по слиянию будет приниматься только на местном уровне и только при условии общественного согласия.