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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Белоруссия задержала россиянку по запросу США

, 13:29 [ «Аргументы Недели», ]

Белоруссия задержала россиянку по запросу США
Лукашенко на скриншоте youtube-видео

В Минске задержана гражданка России Анна Богачева. Поводом для задержания стал запрос американского минюста в рамках расследования «дела о вмешательстве в выборы». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Богачеву задержали накануне вечером в одной из гостиниц. В Белоруссию россиянка приехала с мужем и ребенком. Сообщается, что они направлялись на отдых.

Основанием для задержания, как утверждается, стал запрос США. Там уже несколько лет расследуется «дело о вмешательстве в выборы». Вашингтон обвиняет Москву в том, что она повлияла на результаты выборов американского президента в 2016 году.

Это задержание стало очередным сигналом из Минска, который может говорит о существенном охлаждении отношений с Москвой.

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