Белоруссия задержала россиянку по запросу США

//Политика

15 октября 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Лукашенко на скриншоте youtube-видео

В Минске задержана гражданка России Анна Богачева. Поводом для задержания стал запрос американского минюста в рамках расследования «дела о вмешательстве в выборы». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Богачеву задержали накануне вечером в одной из гостиниц. В Белоруссию россиянка приехала с мужем и ребенком. Сообщается, что они направлялись на отдых.

Основанием для задержания, как утверждается, стал запрос США. Там уже несколько лет расследуется «дело о вмешательстве в выборы». Вашингтон обвиняет Москву в том, что она повлияла на результаты выборов американского президента в 2016 году.

Это задержание стало очередным сигналом из Минска, который может говорит о существенном охлаждении отношений с Москвой.