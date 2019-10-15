Владимир Путин прибыл в ОАЭ

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром во вторник, 15 октября, прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Накануне российский лидер посетил Саудовскую Аравию.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков отметил, что среди тем грядущих в Абу-Даби переговоров на высшем уровне значатся вопросы экономического сотрудничества, двустороннего взаимодействия в некоторых сферах, а также текущей ситуации в регионе, в частности, события в Сирии.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по борьбе с терроризмом, сообщает сегодня ТАСС.