100 млрд рублей - цена отставки иркутского губернатора Сергея Левченко

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15 октября 2019, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

По следам слухов о своей досрочной отставке губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал "Аргументам недели", в чём причина столь пристального внимания к его персоне, почему растёт недовольство результатами выборов, и как достичь экономического процветания региона.



"Мне кажется, что причины кроются в нашей работе. Я уже говорил о том, что мы заставили заплатить налоги тех, кто их не платил в соответствии с законами ни в областной бюджет, ни в муниципальный, ни в федеральный. В общей сложности, мы увеличили бюджет больше чем на 100 миллиардов в год. За счёт как раз тех компаний, тех конкретных людей, которые, благодаря тому, что мы с ними стали очень плотно работать, начали государству платить. За этой суммой в 100 миллиардов стоят люди, которые хотят вернуть ту вольницу, то мутное состояние, мутную водичку, в которой можно было вполне уходить от платежей государству. Они могут позволить себе нанять Ваших коллег, чтобы можно было дальше продолжать уклоняться. Я думаю, что все очень просто – кто-то за это платит, кто-то в этом заинтересован", - говорит губернатор.



По словам губернатора, до двухсот сюжетов в неделю, в том числе про его жену, сына, про любое окружение, повлияли на мнение людей. "Глупо было бы отрицать. Но у меня складывается ощущение, что это всё стало вызывать у большого количества сибиряков не только раздражение, а и противодействие".



Подробности читайте в эксклюзивном интервью губернатора "Аргументам недели".



