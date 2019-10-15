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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

100 млрд рублей - цена отставки иркутского губернатора Сергея Левченко

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

100 млрд рублей - цена отставки иркутского губернатора Сергея Левченко

По следам слухов о своей досрочной отставке  губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал "Аргументам недели", в чём причина столь пристального внимания к его персоне, почему растёт недовольство результатами выборов, и как достичь экономического процветания региона.

"Мне кажется, что причины кроются в нашей работе. Я уже говорил о том, что мы заставили заплатить налоги тех, кто их не платил в соответствии с законами ни в областной бюджет, ни в муниципальный, ни в федеральный. В общей сложности, мы увеличили бюджет больше чем на 100 миллиардов в год. За счёт как раз тех компаний, тех конкретных людей, которые, благодаря тому, что мы с ними стали очень плотно работать, начали государству платить. За этой суммой в 100 миллиардов стоят люди, которые хотят вернуть ту вольницу, то мутное состояние, мутную водичку, в которой можно было вполне уходить от платежей государству. Они могут позволить себе нанять Ваших коллег, чтобы можно было дальше продолжать уклоняться. Я думаю, что все очень просто – кто-то за это платит, кто-то в этом заинтересован", - говорит губернатор.

По словам губернатора, до двухсот сюжетов в неделю, в том числе про его жену, сына, про любое окружение, повлияли на мнение людей. "Глупо было бы отрицать. Но у меня складывается ощущение, что это всё стало вызывать у большого количества сибиряков не только раздражение, а и противодействие".

Подробности читайте в эксклюзивном интервью губернатора "Аргументам недели".

ПВ

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