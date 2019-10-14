На Украине придумали, как надавить на Россию

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14 октября 2019, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, каким образом страна сможет надавить на Российскую Федерацию. По словам дипломата, для этого понадобится помощь Евросоюза.

Пристайко заявил, что если Россия не понимает, чего от неё хочет добиться Украина и Евросоюз, то экономические санкции станут лучшим решением этой проблемы, передаёт Lenta.Ru. Он уверен, что таким образом удастся воздействовать на РФ в вопросе соблюдения минских соглашений.

«Чем сильнее санкции, тем лучше Россия понимает, что мы имеем в виду — Украина и Евросоюз», - сказал украинский министр.