Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине придумали, как надавить на Россию

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине придумали, как надавить на Россию
Фото: Википедия

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, каким образом страна сможет надавить на Российскую Федерацию. По словам дипломата, для этого понадобится помощь Евросоюза.

Пристайко заявил, что если Россия не понимает, чего от неё хочет добиться Украина и Евросоюз, то экономические санкции станут лучшим решением этой проблемы, передаёт Lenta.Ru. Он уверен, что таким образом удастся воздействовать на РФ в вопросе соблюдения минских соглашений.

«Чем сильнее санкции, тем лучше Россия понимает, что мы имеем в виду — Украина и Евросоюз», - сказал украинский министр.

АБ

//картина дня

В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь. В королевстве считают…

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным…

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет…

//новости ан

В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Девушку, которой примерно 25 лет…

//новости ан

Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…

//новости ан

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…

//новости ан

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…

//новости ан

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…