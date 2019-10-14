Сергей Лавров рассказал, как дослужился до должности министра

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14 октября 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, как ему удалось дослужиться до столь высокого поста. Также глава МИД рассказал, как относится к своей работе.

Лавров сказал, что всегда старался честно выполнять свою работу. Он отметил, что надеется на то, что его действия и решения пошли на пользу народу и стране, передаёт РИА Новости слова министра.

«Не думать об этом, а стараться честно делать свою работу. Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился», - заявил Сергей Лавров.