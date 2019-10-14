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14 октября 2019, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал высказывание помощника президента Владислава Суркова о том, что "путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак".

Сурков предложил изучать путинизм, как лайфхак

"Не знаю, мне не совсем импонирует название "путинизм". Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Однако, официальный представитель Кремля, отметил, что 20 лет под руководством Владимира Путина - "это очень важные годы в истории РФ и в истории развития всего мира". Песков назвал вклад российского лидера в развитие страны "эффект Путина". По его словам, учёные и политологи "здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения".

Ранее в Интернет-издании "Актуальные комментарии" появилась рубрика "путинизм", которую будет вести Владислав Сурков. Помощник президента хочет анализировать курс Путина в современной политике.