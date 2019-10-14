Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

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14 октября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Во время общения с журналистами пресс-секретарю президента задали вопрос, не пора ли Турции, по мнению России, покинуть Сирию. На что Песков отказался развёрнуто отвечать, отметив, что об этом подробно могут рассказать военные.