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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии
фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Во время общения с журналистами пресс-секретарю президента задали вопрос, не пора ли Турции, по мнению России, покинуть Сирию. На что Песков отказался развёрнуто отвечать, отметив, что об этом подробно могут рассказать военные.

БА

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Политика

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

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