Сурков предложил изучать путинизм, как лайфхак

Помощник Президента РФ назвал путинизм хорошим методом управления государством. Владислав Сурков предложил изучать его, как полезное начинание.
Мнение о путинизме Сурков высказал в одноименной рубрике «Путинизм» в одном из СМИ. Ее и начал вести Владислав Сурков.
«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования», — объяснил помощник президента в своей первой публикации: «Понять «как они делают это», всегда интересно».
Как публицист, Сурков планирует анализировать курс Путина в современной политике.