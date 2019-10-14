Сурков предложил изучать путинизм, как лайфхак

//Политика 13+

14 октября 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Владислав Сурков на скриншоте youtube-видео

Помощник Президента РФ назвал путинизм хорошим методом управления государством. Владислав Сурков предложил изучать его, как полезное начинание.

Мнение о путинизме Сурков высказал в одноименной рубрике «Путинизм» в одном из СМИ. Ее и начал вести Владислав Сурков.

«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования», — объяснил помощник президента в своей первой публикации: «Понять «как они делают это», всегда интересно».

Как публицист, Сурков планирует анализировать курс Путина в современной политике.