Преемницу Меркель пригласили в Крым

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14 октября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил председателя немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить Крым.

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"Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений", - передаёт его слова РИА Новости.

Гемпель выразил уверенность, что после посещения полуострова преемница Меркель усомниться в своих высказываниях. По его словам, Крым принадлежит России и никакие санкции со стороны Запада этого не смогут изменить.

Отмечется, что Гемпель также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.