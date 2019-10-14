Преемницу Меркель пригласили в Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил председателя немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить Крым.
"Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений", - передаёт его слова РИА Новости.
Гемпель выразил уверенность, что после посещения полуострова преемница Меркель усомниться в своих высказываниях. По его словам, Крым принадлежит России и никакие санкции со стороны Запада этого не смогут изменить.
Отмечется, что Гемпель также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.