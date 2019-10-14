Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Преемницу Меркель пригласили в Крым

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Преемницу Меркель пригласили в Крым
фото: pixabay.com

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил председателя немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить Крым.

В Германии призвали дружить с Россией, но не забывать о Крыме

В Германии призвали дружить с Россией, но не забывать о Крыме

"Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений", - передаёт его слова РИА Новости.

Гемпель выразил уверенность, что после посещения полуострова преемница Меркель усомниться в своих высказываниях. По его словам, Крым принадлежит России и никакие санкции со стороны Запада этого не смогут изменить.

Отмечется, что Гемпель также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.

БА

//картина дня

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан