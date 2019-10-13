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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика

Путин намекнул на слабовольность Медведева?

, 18:36 [ «Аргументы Недели», ]

Путин намекнул на слабовольность Медведева?
с фото с сайта Президента РФ

Соединенные Штаты вторглись на территорию Ливии потому, что президентом России не был Путин. Такими словами российский лидер ответил на вопрос о том, почему Россия отказалась от твердой позиции по событиям в эпоху президентства Дмитрия Медведева.

Сарказм в адрес Медведева из уст Путина прозвучал после вопроса корреспондента RT Arabic Салама Мусафира. Журналист процитировал самые распространенные претензии арабской аудитории к Кремлю. До ответа президента России на Ближнем Востоке не понимают почему Россия заняла твердую позицию в отношении Сирии, «но не такую твердую, как в отношении Ливии и Ирака».

«Когда происходили события вокруг Ирака и Ливии, я не был Президентом», — пояснил Путин.

Тут президент России немного напутал. События в Ираке разворачивались в 2003 году. Тогда у него был первый президентский срок. Спустя некоторое время российский лидер вспомнил про это, и напомнил, что позиция России и во времена вторжения США на территорию Ирака была против применения сил.

А вот, события в Ливии разворачивались в 2011 году. Тогда президентом России был Дмитрий Медведев.

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