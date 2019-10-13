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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Поклонская: в Турции уверены в российском статусе Крыма

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская: в Турции уверены в российском статусе Крыма
фото: pixabay.com

Депутат Госдумы РФ от Крыма и заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала о тёплом приёме во время визита в Турцию. По её словам, там ни у кого не возникло вопросов на тему принадлежности полуострова.

"Наш визит в Стамбул и теплый прием первого лица говорит о том, что наши страны являются стратегическими партнерами. Мне было приятно осознавать, что у коллег из парламентов Турции, Пакистана, Афганистана, Китая не возникало вопросов "чей Крым", - передаёт слова депутата РИА Новости.

Поклонская отметила, что они с гордостью представлялись представителям Крыма и Севастополя, что вызывало только восхищение у участников конференции. Политик добавила, что восстановление и укрепление отношений между государствами является "залогом мира и стабильности".

Напомним, что представители Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации.

БА

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