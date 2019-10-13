Путин не читает Трампа

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13 октября 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео интервью

Президент России не читает сообщения в twitter, которыми Трамп щедро делится со всем миром. Однако с их содержанием Владимир Путин знаком. Об этом российский лидер рассказал в интервью зарубежным СМИ.

Это было интервью в преддверие визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Президент России отвечал на вопросы корреспондентов телеканалов Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic. В ходе беседы был задан вопрос следит ли Путин за twitter Трампа.

«У меня самого нет никакого Твиттера, я не слежу за этим», — ответил Владимир Путин: «Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение Президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю».