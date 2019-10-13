Путин оценил перспективы начала новой холодной войны

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13 октября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о влиянии гонки вооружения на начало новой холодной войны. По мнению главы государства, Россию подобная ситуация затронет в наименьшей степени.

"Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - передаёт слова Путина RT.

Президент отметил, что Россия находится на седьмом месте по количеству расходов на систему обороны, при этом государство имеет "оружие, которого нет в мире". Путин добавил, что "гонка вооружения - это плохо и ничего хорошего для мира она не сулит" и РФ не будет втягиваться в непомерные для страны бюджетные расходы.