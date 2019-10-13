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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

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Путин отметил, что в Кремле известно об обещаниях Трампа наладить российско-американские отношения. При этом глава государства подчеркнул, что эти заявления до сих пор остаются не выполненными, передаёт РИА Новости.

«Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», - сказал президент.

АБ

//картина дня

Политика

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

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