Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

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13 октября 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

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Путин отметил, что в Кремле известно об обещаниях Трампа наладить российско-американские отношения. При этом глава государства подчеркнул, что эти заявления до сих пор остаются не выполненными, передаёт РИА Новости.

«Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», - сказал президент.