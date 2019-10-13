Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.
Путин отметил, что в Кремле известно об обещаниях Трампа наладить российско-американские отношения. При этом глава государства подчеркнул, что эти заявления до сих пор остаются не выполненными, передаёт РИА Новости.
«Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», - сказал президент.