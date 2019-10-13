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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Кравчук отметил динамику в отношениях Киева и Москвы

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Кравчук отметил динамику в отношениях Киева и Москвы
Фото: Википедия

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что после прихода к власти Владимира Зеленского отношения между Москвой и Киевом заметно улучшились. По его словам, российский лидер Владимир Путин относится к нынешнему главе Украины намного лучше, чем к Петру Порошенко.

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Кравчук отметил, что Путин и Зеленский пытаются разрешить спорные вопросы, тогда как «он с Порошенко не хотел разговаривать». Экс-президент подчеркнул, что странам удалось провести обмен заключенными, передаёт РИА Новости.

«Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно», - заявил Леонид Кравчук. Он понадеялся, что диалог между странами будет продолжаться, хотя впереди ещё предстоит решение многих сложных вопросов.

АБ

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