Путин и Пашинян провели телефонные переговоры

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12 октября 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 12 октября, в пресс-службе Кремля.

Согласно последним данным, в ходе беседы по телефону политики затронули некоторые вопросы в развитие обсуждений в рамках прошедшего накануне в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ, передает сегодня днем ТАСС.

В сообщении пресс-службы армянского кабинета министров в свою очередь уточнили, что Путин и Пашинян обменялись мнениями по текущим региональным вопросам, а также ситуации на севере Сирии.