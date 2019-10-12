Путин и Пашинян провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 12 октября, в пресс-службе Кремля.
Согласно последним данным, в ходе беседы по телефону политики затронули некоторые вопросы в развитие обсуждений в рамках прошедшего накануне в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ, передает сегодня днем ТАСС.
В сообщении пресс-службы армянского кабинета министров в свою очередь уточнили, что Путин и Пашинян обменялись мнениями по текущим региональным вопросам, а также ситуации на севере Сирии.