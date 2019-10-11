Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности изменения минских соглашений

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11 октября 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в минских соглашениях может быть изменена последовательность пунктов.

Песков отметил, что в этом вопросе Киеву следует также учитывать точку зрения Москвы, Парижа и Берлина. Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Зеленскому стоит узнать мнение Донбасса по этому поводу, передаёт Газета.Ru.

«Но есть еще один важный вопрос: как к этому относятся две республики. Об этом нельзя не помнить, нельзя об этом забывать, это нельзя игнорировать», - подытожил Песков.